Video: patriarh Kirill näeb internetis Antikristuse tulekut

Patriarh Kirilli sõnul peaksid nutiseadmete kasutajad olema üleilmse vidinate veebi kasutamisel ettevaatlikud, kuna see loob võimaluse globaalseks kontrolliks inimkonna üle – iga kord, kui mõnda rakendust kasutada, teab keegi, kus nad on, millised on nende huvid ja hirmud.