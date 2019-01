FOTO: iStock

Paljud meist asuvad uuel aastal uue hooga püüdma uusi sihte, kuid samapalju kuuleb ka kriitikat: mis neist suurtest plaanidest kuu aja pärast järel on, küsib skeptik. Lootus, et võib-olla siis järgmisel aastal läheb paremini. Kindel on see, et kriitikast on kõige vähem kasu ja iga aeg on hea uuesti proovimiseks, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Üks asi on uued kasulikud harjumused, aga samavõrra oluline on kahjulike vältimine. Et nutiseade ei muutuks ajaneelajaks, on viimasel aastal välja toodud vastavad meetmed: Screen Time iPhone’i omanikele ja Digital Wellbeing Androidile. Meeldetuletus õigel ajal aitab ära hoida sihitu surfamise ja pöörata see kvaliteetajaks.

Hommikuäpid

Kuigi nippe ja taktikaid on lõputult, siis läbiv harjumus tegusate inimeste päevakavas leiab aset juba enne kõige tähtsamat söögikorda. Edukad inimesed kipuvad vara üles tõusma. Kui sa oled ka hommikuinimene ja soovid alustada varakult, siis järgnevad äpid aitavad päeva esimestest tundidest viimast võtta. Nendega saad maast lahti, koostad oluliste tegevuste nimekirju ja hoiad ennast segajatest eemal – see on kiirtee parima versioonini iseendast.