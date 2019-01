Et avada saladuslikku ust või sooritada mõnda muud müstilist trikki, peab teadma võlusõna. Jonny Questi tegelane Hadji kasutas selleks maagilisi võlusõnu “sim sim salabim”. Ja kõik see müstika ning salauste avamine sündis multifilmides, mis olid üles võetud eelmise sajandi 60-datel aastatel, kirjutab Heigo Ensling tehnoloogiaportaalist Digitark.

SIM kaart

Läbi aegade on füüsilise SIM kaardi mõõtmed olnud vähenevas trendis. Kui esimese põlvkonna ehk 1FF SIM kaart oli pangakaardi suurune ning sealt midagi välja murda ei olnudki võimalik, siis teise põlvkonna ehk 2FF SIM oli juba suurest plastkaardist välja lükatav. Telefonid muutusid üha targemaks ning mõõtmetelt ka pisemaks, mis tingis omakorda veelgi väiksemate mõõtmetega SIM kaartide kasutusele võtmise. Nii sündisid veelgi väiksemad Micro SIM ja Nano SIM. Kahe viimase tekkes mängis olulist rolli Apple, sest iPhone 4 oli aastal 2010 esimene nutitelefon, mis kasutas Micro SIM kaarti. Kuigi tõe huvides peab nentima, et standardina oli Micro SIM kirjeldatud juba aastal 2003. Kaks aastat hiljem võttis iPhone 5 kasutusele Nano SIM kaardi, millist kasutavad nüüd valdavalt kõik mobiiltelefonide tootjad. Ja muutus ka SIM kaardi paksus – 0,76 mm muutus 0,67 mm. Vähenemine oli küll 0,1 mm, kuid kompaktselt kokkusurutud mobiilikestas oli seegi samm edasi.

e-SIM

Kuid ega SIM kaardi vajadus vaid nutitelefonide maailmaga piirdu. Üha rohkem leiavad kasutust erinevate tootjate nutikellad, millest nii mõnigi on suuteline kasutama mobiilside võrku. Ja siin jõuame meie loo alguse juurde, sest sellisel juhul peab kellas olema SIM kaart. Kuhu mahub üks füüsiline SIM kaart kellas, olgu see siis kasvõi Nano SIM suuruses? Ja kuna kellad on valdavalt niiskuskindlad, peaks ka SIM kaardi pesa olema niiskuskindla kattega, et ei väheneks kella IP klass.