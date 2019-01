Turule tuleb Huawei uus keskklassi mobiil

Telefoni standardversioonil on 64 GB sisemälu, kuid võimaldab kuni 512 GB laiendatavat mälu. Aku mahutavuseks on 3400 mAH ja see näitaja tagab kindlasti vastupidavuse kogu päevaks.

Tehnoloogia poolelt on seadme sees Huawei enda toodetud 12 nm tehnoloogiaga kaheksatuumaline protsessor Kirin 710, mis pole küll kaugeltki uusim ega võimsaim (selleks on 7 nm Kirin 980, mis on sisuks tipptelefonidele).

Huawei teatel on nad seadmed kasutanud lahendust nimega GPU Turbo, mis uuendab viisi, kuidas graafikat süsteemi tasemel töödeldakse ja mis kahekordistab eelkäijaga võrreldes graafikaprotsessori võimsust.

P smart 2019 ekraani suurus on 6,21 tolli ja piksleid on piisavalt, et toetada kuni FHD+ (2340x1080) resolutsiooni pikslitihedusega 415 ppi. Ekraan on kinnitatud kumera ühes tükis 3D korpuse külge, millel on läikiv keraamika-tüüpi tekstuur.

Uus nutiseadmel on veel jagatud ekraani režiimi, mis võimaldab kasutajatel teha mitut asja korraga. Olemas on tagaküljel asub sõrmejäljelugeja ning ka näotuvastus. Telefon võimaldab kasutada üheaegselt ka kahte Bluetoothi seadet.