Üks küsimus: kas elektririke jättis tõesti Kuressaare ka mobiilsideta?

Üks Kuressaare kandi elanik kirjeldas sotsiaalmeedias, kuidas tal eile pärast kella 9.30 keset mobiilikõnet kõne katkes ning mõne hetke pärast ilmus telefoniekraanile kiri, mille kohaselt polnud seade enam registreeritud Telia võrgus.

Elektrilevi ametliku teate kohaselt kestis õhuliini rikke tagajärjel tekkinud elektrikatketus eile kell 9.51 kuni 13.20. Ning nagu selgub, siis pole ka mobiilsidejaamad selliste katkestuste eest vähemalt Saaremaal kaitstud.

Uurisime Telia ja Tele2 käest, mis täpsemalt eile Kuressaares juhtus, et mobiiliside ära kukkus?

Vastab Telia pressiesindaja Raigo Neudorf:

Eile Saaremaal tunde kestnud elektrikatkestus puudutas piirkonnas ka Telia teenuste toimimist ning mõjutatud oli nii interneti püsiühenduse (sh lauatelefoni) kui mobiilsideteenuste töö.

Telia võrgusõlmed (sh tugijaamad) on üldiselt üles ehitatud nii, et elektrikatkestuse korral toimivad tugijaamad akutoitel paar tundi. Need tugijaamad, mis on varustatud diiselgeneraatoritega, kestavad loomulikult kauem ning sinna pole probleem kütust juurde valada. Näiteks eilse Saaremaa elektrikatkestuse puhul oli kogu katkestuse ajal meie Kuressaare kesklinna sait töös, toimides generaatori toel.

Pikema elektrikatkestuse korral on paratamatu, et osa mobiilside tugijaamu rivist välja langeb, kuna kõigi tugijaamade külge pole võimalik akusüsteeme ehitada (näiteks hoonete katustel asuvad tugijaamad). Siiski suuremad ja mobiilside katvust tagavad tugijaamad on tagavarasüsteemidega varustatud.

Saaremaa juhtumi osas alles täpsem analüüs käib ning selle tulemusena otsustame, kas ja kuidas on vaja oma süsteemis selliste juhtumite raames täiendusi teha.

Mida soovitame inimestele laiema elektrikatkestuse korral, kui osa mobiilsidest maha kukub? Soovitame väljuda siseruumidest ja proovida teenust kasutada välitingimustes, kus levi on parem, kuna osa tugijaamu jääb tööle.

Pikemate elektrikatkestuste korral peab mobiilside vaates arvestama ka sellega, et operaatori esmaeesmärk on säilitada kõneside teenuse toimimine. Nii või kõneside säilitamise nimel eelnevalt lõppeda mobiilse andmeside kasutamise võimalus, et säästa kõneside teenuse toimimist.

Vastab Tele2 pressiesindaja Kertu-Kätlin Käis:

Mõjutatud olid 20 tugijaama, millest suurem osa säilitas oma elektrivarustuse akude abil. Kuna kõneteenuse säilitamine oli prioriteet, lülitasime akude pikema kestvuse huvides välja 4G.

Elektrivarustus tugijaamades taastus eile umbes kl 14 ajal ning pärast seda on kõik teenused klientidele tavapäraselt kättesaadavad.