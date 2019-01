Esimene lendav auto jõuab seeriatootmisse

PAL-V on oma lendava auto kallal nokitsenud juba aastaid ning nüüd on firma jõudnud nii kaugele, et on valmis käivitama tehase. PAL-V Lääne-Euroopa üksuse juht Marco van den Bosch ütles Postimehele, et esialgu suudab ettevõte toota umbkaudu 200 lendavat autot aastas, kuid firma loodab tasapisi laieneda ja iga aastaga oma tootmisvõimekust kasvatada.