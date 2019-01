Pildid: LG esitles tehnoloogiamessil CES kokkurullitavat telerit

LG Las Vegases veel uue teleri hinnast ei rääkinud, küll aga teatas, et loodab sellega peagi turule tulla.

CESil esitletud teler on 65-tollise ehk 165-sentimeetrise diagonaaliga.

LG asepresident David VanderWaal ütles CESil, et kui mõne aastakümne eest näidati selliseid kokkurullitavaid telereid ulmefilmides, siis nüüd on see saanud reaalsuseks.