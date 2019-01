Samsungi uus tippmobiil Galaxy S10 näeb ilmavalgust 20. veebruaril

Ürituse kutse sisaldab endas loomulikult numbrit 10, kuid sellel kujutatud mobiilidetail näib viitavat eelkäijaga võrreldes veelgi kitsamatele raamidele ekraani ümber. Kujutisel toodud ekraani müravabadus vib muidugi viidata ka sellele, et mingisuguseid sälke selle telefoni esikülje ülaosas enam olema ei saa ja ka selfie-kaamera on peidetud märkamatult ekraani alla, et mitte hävitada selle kasulikku pinda.