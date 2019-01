Galerii: Mercedes esitles Las Vegases legendaarse Hõbenoole uusversiooni

Auto maailma esmaesitlus leidis aset mullu augusti lõpus. Sõiduki disainis Mercedes-Benzi kujundusjuht Gorden Wagener. Tegemist on kontseptautoga ja seeriatoormisse see tõenäoliselt kunagi ei jõua.

Autos on vaid üks istekoht. Tegemist on elektriautoga, mille elektrimootorite kombinatsioon annab võimsust 750 hobujõudu. Ühe laadimisega läbib auto 400 kilomeetrit. Mercedes-Benz EQ Silver Arrow on 5,3 meetrit pikk.