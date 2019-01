Galerii: neljarattaline nutitelefon Byton tuleb turule kahe automudeliga

Byton esitles kaht esimest kontseptlinnamaasturit aasta tagasi tehnoloogiamessil CES 2018, aasta jooksul on ettevõte sõidukit edasi arendanud. Hiinas Ninjangis asuv 1,7 miljardi dollariga rajatud Bytoni tehas on ettevõtte juhtide sõnul valmis tootma 150 000 autot aastas.

Bytoni tegevjuht Carsten Breitfeld ütles autot tutvustades, et seni on autotootjad võtnud auto ja seda erinevate tehniliste lahendustega täiustanud. «Bytoni lähenemine on vastupidine – me teeme kõrgtehnoloogilise seadme, millele paneme rattad alla. Sisuliselt on tegemist neljarattalise nutitelefoniga,» rääkis Breitfeld.