FOTOD: Toyota äratab ellu legendaarse Supra

Toyota kuulutas uue kahe-istmelise Supra välja esmaspäeval Detroidi autonäitusel. Toyota tegevjuht Akio Toyoda, kes on muuhulgas ka tsertifitseeritud võidusõitja, katsetas enda sõnul uut Suprat erinevatel võidusõiduradadel üle kogu maailma, seahulgaks ka keerukuse poolest tuntud Nürburgringi rajal Saksamaal. Jaapani sportautode hiilgeajast unistavad fännid on oodanud uut Suprat juba viimased 17 aastat.

Supra uus põlvkond on valminud koostöös BMW'ga ja auto mootor pärinebki tegelikult Saksamaalt. Nimelt läheb kapoti alla tulevase BMW Z4 jaoks valmistatud 335-houbjõuga turboülelaetud kuue-silinriline mootor. Supral on kaheksa-käiguline automaatkäigukast, mille lülitid on kinnitatud rooli külge. Manuaalkäigukasti saadavale ei tule.

Tippkiiruseks saab järgmise generatsiooni Supral olema 250 km/h ning nullist sajani kiirendab auto 4,1 sekundiga. Kaal on jaotatud sõidukil võrdselt laiali esi- ja tagaosa vahel, et võtta suurtel kiirustel paremini kurve. Areodünaamika on disainitud nii, et see hoiaks auto kindlalt tee küljes.