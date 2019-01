Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Tarmo Kärsna sõnul on Digitaalse koristuspäeva eesmärk teha korda oma digielu ning kustutada kogu mittevajalik info, mis on ajaga muutunud digitaalseks prügiks ja müraks.

“Digitaalsel koristuspäeval on väga selge ja reaalne kasu, kuna digiprügi kustutamine vabastab nutiseadmete salvestusruumi, muudab seadmed kiiremaks ning hoiab selle tulemusena kokku väärtuslikku aega. Samuti pole välistatud, et koristamise käigus leiavad osalejad oma minevikufailidest inspiratsiooni ning unustatud häid ideid,” lisas Kärsna.

Telias on reede, 25. jaanuar juba välja kuulutatud suureks digitaalseks koristuspäevaks, mil kõik töötajad saavad pühendada endale sobiva osa tööpäevast oma arvutites ja telefonides olevate failide, e-kirjade ja kontaktide korrastamiseks. Samuti on oma kaasalöömist kinnitanud SEB pank, Ericsson Eesti, PwC Eesti, Pipedrive, Tallinn Music Week, Lastekaitse Liit, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Tallinna Majanduskool.

Tarmo Kärsna kinnitusel on ettevõtmisega oodatud ühinema kõik ettevõtted, inimesed, Telia kliendid ja partnerid, et panna alus iga-aastasele traditsioonile, nagu seda on maikuine looduse koristamise talgupäev “Teeme ära”. Selleks saavad kõik eraisikud ja ettevõtted, kes soovivad digikoristusest osa võtta, oma osalemisest märku anda Telia Facebookis või Digitarga blogis.