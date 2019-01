Telia paneb Eestis püsti oma telekanalit

Telia LIVE nimeline kanal on ettevõtte klientide kanalinimekirjas olnud juba ligi aasta, kuid selle sisuks on seni olnud valitud otseülekanded sellistelt kultuurisündmustelt nagu Tallinn Music Week, Viljandi pärimusmuusikafestival, Baltimaade suurim e-spordi sündmus Hypertown. Lisaks on eksklusiivselt vaadatavad kontserdid bändidelt Noep, Trad Attack! ja 2 Quick Start.