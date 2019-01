Tuhatkond Eesti veebilehte langeb peagi kooma

Põhjuseks on 1. veebruaril koitev üleilmne DNS flag day, millest alates jääb alles ligipääs vaid veebidele, mille nimeserverid (DNS) ja aadressid vastavad uuenenud standarditele.

«Lühidalt öeldes tähendab muudatus seda, et edaspidi peab kaasaegsele nimeserveri tarkvarale ja korrektselt seadistatud serveritele vastama samuti korrektselt seadistatud ja standardile vastavad nimeserverid. Kui korrektset vastust ei tule, siis loetakse need mittetöötavateks,» rääkis Postimehe Eesti Interneti Sihtasutuse esindaja Maarja Kirtsi.

Tema sõnul võivad probleemiks olla ka ebakorrektselt seadistatud tulemüürid, mitte ainult nimeserveriteenus ise. Hetkeseisuga on uutele standarditele mittevastav näiteks Tallinki veebileht.

Postimehe veebi nimeserveriga on kõik korras

«Lõppeb järeleandmiste tegemine valesti seadistatud teenustele. Kuni seni on püütud leppida sellega, et alati ei pruugi vastata standardile vastavalt seadistatud nimeserverid, siis nüüd enam ümber ei minda, vaid oodatakse DNSis korrektset liiklust,» sõnas Kirtsi.

Sihtasutuse andmetel mõjutab uuendus hetkeseisuga 707 .ee domeeni, mis võivad muutuda mitte kättesaadavaks. Kuna 1. veebruarini on aega, siis võib see seis kindlasti paraneda.

Tänase seisuga on .ee tsoonis 117 413 domeeni ja kasutusel on 10 516 nimeserverit. Eriti tähelepanelikud peaksid olema need, kes ei kasuta suuri nimeserveri teenuse pakkujaid vaid eelistavad ise servereid püsti hoida.