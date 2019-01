Sõiduproov. Mercedes-AMG G 63: Maailma lõpus on G

Sel aastal peab G-klass neljakümnendat sünnipäeva. Huvitav on see, et põhimõtteliselt pole 1979. aastal alustatud sõiduki tootmist kunagi lõpetatud. Ka nüüdne G-klass on ikka seesama G-klass, mitte mõne järgmise, näiteks X-põlvkonna esindaja, mis sellest, et ta on nüüd väga põhjalikult ümber ehitatud ja vääriks uue põlvkonna nime igati. Eks uuendusi on tehtud loomulikult vahepealse aja sees ka, sest 1979 oli ju niiiii ammu! Mõelge – oli disko, funk'i ja pungi tippaeg ning kinodesse jõudsid «Apocalypse Now» ja «Alien». Fännid mäletavad. Aga Geländewagen on ikka rivis.