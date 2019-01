Riigifirma investeerib Eesti idusse 150 000 eurot

Votemo eesmärk on pakkuda televaatajatele võimalusi, kuidas saates sisuliselt kaasa rääkida ja saate käiku mõjutada. Hääletamise ja kommenteerimise lahendused, küsimuste ja emotsioonide saatmine otsestuudiosse on vaid mõned teenused, mida Votemo pakkuda plaanib.

Telekanalid näevad Votemo teenustes võimalust lisateenimiseks ja televaatajate tähelepanu oma sisul hoidmiseks. Täna kasutab iganädalaselt üle 60 televaatajatest teleri ees paralleelselt teist nutiseadet, mistõttu on suur tõenäosus, et vaataja kaob poole saate pealt sotsiaalmeediasse. Votemo lahendused aitavad seda tõenäosust vähendada.

«Otse-TV on oma olemuselt unikaalne. Iga otsesaade on sotsiaalne sündmus, mis ühendab vaatajad üheks megavõrgustikuks. Meie eesmärk on anda televaatajatele võimalus otsesaates kaasa rääkida ja oma meelsust väljendada,» rääkis Votemo kaasasutaja ja tegevjuht Dagmar Mäe.

«Votemo teeb juba täna koostööd paljude meedia- ja telekomiettevõtetega Eestis ja välismaal ning on esimese tegutsemisaasta jooksul võitnud mitmeid auhindu. Nüüd, kus toode on valmis ja testitud, on järgmine samm võita koos suuremate Euroopa telejaamade südamed ja siin saab Levira abiks olla,» ütles Levira meediateenuste arendusjuht Martti Kinkar.

Mäe tõi välja, et lineaartelevisioon kaotab vaatajaid voogedastusplatvormidele ja sotsiaalmeediale.

«Viimase aasta jooksul on oma TV teenuse avanud kõik suuremad sotsiaalmeediaplatvormid. Publik soovib kaasa rääkida ning oma meeleolusid teistega jagada. Selle harjumuse on meile sisse kodeerinud sotsiaalmeedia igapäevane kasutamine. Kuna televisoon otseselt neid võimalusi veel ei paku, kipub televaataja kaduma sotsiaalmeedia põnevatesse maailmadesse,» ütles ta.

Mäe lisas, et telesaated kasutavad publiku kaasamiseks erinevaid lahendusi, nagu näiteks sotsiaalmeedia ja blogikeskkonnad, mis pole tegelikult ehitatud televisiooni vajadusi silmas pidades. Televisiooni tõsine huvi publikut kaasata on andnud meile tõuke ehitamaks platvormi, mis arvestab just televaldkonna eripäradega.

Votemo võimalustega on Eesti televaataja juba kokku puutunud tänu Eesti Rahvusringhäälingu uuendusmeelsele töötajaskonnale. Eelmise aasta jooksul piloteeris Votemo oma platvormi ETV saadetes «Suud Puhtaks», «Terevisioon» ja «Ringvaade». Näiteks Suud Puhtaks saates avaldas oma arvamust Votemo veebirakenduse kaudu üle 3000 televaataja.

Votemo, endise nimega Clappy, on Eesti startup, mis sündis kasvas iduettevõtete kiirendites Elevator Startups, Telia Vunk Labs ning Storytek Creative Hub. Votemo ehitab platvormi televisioonile, et saated võiksid vaatajaid rohkem ja efektiivsemalt kaasata. Votemo asutajad on Dagmar Mäe, Maarit Mäeveer ja Tõnis Vassar.

Levira on üks suuremaid sõltumatute telekanalite väljastuskeskusi Põhja-Euroopas, kuid edastab televaatajatele programme ka mujal Euroopas, aga ka Türgis ja Araabia Ühendemiraatides.