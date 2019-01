Lekkinud on 773 miljonit e-posti aadressi ja 21 miljonit parooli

Möödunud nädalal juhtisid mitmed inimesed eksperdi tähelepanu sellele, et populaarses pilveteenuses Mega on enam kui 12 000 faili ja 87 gigabaidi jagu informatsiooni e-maili aadresside ja paroolide kohta.

Seda, kas sinu andmed on lekkinud, saab kontrollida siin. Kui lekkekohaks on märgitud «Collection #1», siis on tegemist käesoleva andmelekkega.