Tele2 hoiatab: Leedu telefoninumbrilt tehakse petukõnesid Eestisse

«Petturite eesmärk antud skeemi puhul on ebaselge ning palume inimestel olla väga tähelepanelikud igasuguste personaalsete andmete või nõusolekute edastamisel,» rääkis Tele2 Eesti klienditeenindusdirektor Sirli Seliov.

Numbrilt +370 5207 8729 on Tele2 võrku viimase nädala jooksul tehtud üle tuhane telefonikõne. «Konkreetne Leedu number on Tele2 võrgus sulgemisel, et sellelt enam meie klientidele helistada ei saaks,» ütles Seliov.