112 jäi mitmel korral tummaks. Mis juhtus?

«Kuigi enamasti suunati kõned varutelefonidele ning kõik kõned said teenindatud, siis ühel korral oli kümnekonna minuti jooksul Häirekeskusesse helistamine takistatud,» andis RIA oma detsembri ülevaates teada.

Siseministeeriumi infotehnoloogiaja arenduskeskus on tegelenud probleemide lahendamisega ja lubab, et tulevikus on sellised juhtumid välistatud. Teadaolevalt üksi inimene vahejuhtumi tõttu abita või teenindamata ei jäänud.