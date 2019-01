Google ähvardab eurooplased YouTube'ita jätta

KOMMENTAAR

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammus

Asja tuumaks on jätkuvalt direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (ehk nn DSM direktiiv), täpsemalt selle artiklid 11 ja 13. Need on kogu autoriõiguse reformipaketi avaldamisest 2016. aasta sügisel kõige enam diskussioone tekitanud ja neid võib pidada kõige vastuolulisemaks osaks selles direktiivis.

Lühidalt:

• Artikkel 11: ajakirjandusväljaannetele loodav autoriõigusega kaasnev õigus

• Artikkel 13: kohustused infoühiskonna teenusepakkujatele

Erinevad sidusgrupid on paari aasta jooksul pidevalt teemat nende artiklite osas tõstatanud, et oma huvide eest seista. Ja kuna DSM direktiiv on hetkel Euroopa Liidu institutsioonides nn kolmepoolsete läbirääkimiste (triloogide) faasis, siis on ilmselt antud juhul tegemist taas diskussiooni tõstatamisega ühe sidusgrupi (Google) poolt, et endale sobiv lahendus kõnealustele sätetele saada.