FOTO: iStock

Digitaalne prügi on miski, mis koguneb meie arvutitesse märkamatult aga kindlalt. Aja jooksul sigineb masinatesse erinevaid kasutuid programme, dokumente ning palju muud mittevajalikku. Selle tulemusena aga muutub arvuti kasutamine tülikamaks ning ka vajalike asjade leidmine ei suju nii nobedalt kui võiks. Seega on oluline aeg-ajalt oma arvuti kriitilise pilguga üle vaadata ning sealt mittevajalik eemaldada. Veelgi parem aga on ennast teadlikult jälgida ning asjad jooksvalt kontrolli all hoida, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Puhasta Desktop

Suur hulk arvutikasutajaid armastab dokumente, kaustu ja üksikuid faile hoida arvuti töölaual ehk Desktopil. Nii koguneb sinna aina rohkem ja rohkem erinevaid ikoone ja nende hulgast millegi üles leidmine muutub aina keerukamaks ja aeganõudvamaks. Lisaks tekitab tegelikult stressi ka kõigest ülekoormatud töölaua vaatamine, kuna see tekitab alateadvusesse mulje segadusest ja suurest tööhulgast. Seega tuleks esiteks ülekoormatud töölaud sinna kogunenud asjadest puhastada. Mittevajalikud failid saab kustutada ning vajalikud vastavatesse kataloogidesse ära paigutada. Selleks võiks näiteks Documents kataloogi tekitada kaustad selgete nimedega, mis eristaks seal olevat sisu. Faile võib grupeerida nii kuupäevade, teemade või mille iganes muu järgi, peaasi, et kasutaja ise teaks ja aru saaks. Järgmise asjana on väga oluline nii-öelda üleminekuperiood vastu pidada, ehk ennast harjutada asju kohe oma õigesse kohta panema ning loobuma mõtteviisist, et las olla praegu Desktopil, küll ma pärast õigesse kohta tõstan. Nii käitudes saab üsna kiirelt selgeks ka see, millised esialgu loodud kaustad toimivad ning milliste struktuuri või nimetusi tuleks muuta. Kokkuvõtvalt peaks kaustade puud ja nimed olema loogilised ja kasutajale kergesti hoomatavad.

Vaata üle Downloads kaustas ning tühjenda prügikast

Vaikimisi salvestatakse kõik allalaetavad failid arvutites Downloads nimelisse kataloogi. Isegi näiteks postkasti saabuvaid arveid vaadates toimub taustal sageli nende alla laadimine ning sinna samasse kataloogi panemine. Sama kehtib ka piltide, dokumentide ja muude failide kohta ning kui mõnda pilti või arvet mitu korda avada, võib juhtuda, et sama faili salvestatakse sinna kausta korduvalt. Seega tuleks hetkeks mõelda, kas parasjagu kasutatav fail peaks alles jääma, kui jah, siis kuhu. Nii saab vajalikud asjad kohe õigesse kohta ära panna ning hiljem sealt kiirelt leida. Kui aga selgub, et faili pole vaja arvutis säilitada, võiks selle kohe ka kustutada. Kohe seetõttu, et lastes asjadel Downloads kausta koguneda, võtab pärast nende kustutamine sealt oma aja, sest enamik kasutajaid ei julge lihtsalt külma kõhuga kõike ära kustutada, vaid hakkab faile taas üle vaatama ja see võtab jälle oma aja. Seega tuleks jooksvalt Downloads kaustal silma peal hoida ning seal olevad asjad ka õigesse kohta paigutada või siis kustutada.

Aeg-ajalt on kasulik üle vaadata ka arvuti prügikast. Nimelt kustutavad paljud kasutajad mittevajalikud failid küll arvutist justkui kenasti ära, kuid teadupärast tähendab kustutamine siiski nende prügikasti tõstmist. Nii on failid tegelikult arvutis alles ning võtavad ka kõvakettal oma ruumi. Seega tuleks ka prügikasti vahepeal tühjendada, ehk failid lõplikult kustutada.

Kasuta pilvi

Nii andmete kindla säilitamise, igal ajal ja erinevatest seadmetest ligipääsetavuse, kui ka ruumi kokkuhoiu huvides, on mõistlik kasutada pilveteenuseid. Selleks pakuvad üle maailma tuntud tehnoloogiaettevõtted erinevaid variante ning kasutajal jääb vaid parim välja valida. Lühidalt pakuvad nii Google Drive, Microsoft Onedrive kui ka Dropbox võimalust oma arvuti pilvega ära siduda nii, et arvutisse tekib täiendav kaust, mille sisu on sünkroniseeritud pilvega.