FOTO: iStock

Apple`i hiljutised nigelad müügitulemused ei rõõmusta investoreid, küll aga on üks madalate müüginumbrite põhjuseid kauem vastupidavad seadmed, mis on keskkonnasõbralikkust silmas pidades positiivne areng, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kui oled otsustanud, et on aeg ja vajad uut telefoni, siis võib-olla vajab just sinu vana nutiseadet keegi teine. Eriti Apple`i seadmed on tuntud kõrge järelturu väärtusega ja nii tasub see sahtlisse unustamise või ära viskamise asemel edasi müüa.

Niisiis, sul on silmapiiril läikiv uus Pixel 3 või on tähelepanu võitnud iPhone XS? Kindel on see, et nüüd, kus kaugel pole hetk, kui avad karbi, mille sees on uus telefon, pole sul vana enam vaja, eks? Lisaks saab vana telefoni müügist vaba raha, mida panustada uue ostmiseks.

Kuidas vana telefon müügiks ette valmistada?

Meie telefonides on mõnes mõttes meie elu. Palju isiklikku, mida ei tahaks, et võõras inimene näeb. Jah, ma räägin salajastest sõnumitest ja piinlikest selfie`dest. Hea uudis: kogu isiklik kraam on võimalik vanast telefonist minema pühkida. Kuidas seda teha?

iPhone

Õunatelefoni omanikel on enne suurkoristust vaja teha mõned ettevalmistused. Esiteks tuleks lahti ühendada (unpair) Apple Watch, et uut telefoni tööle pannes, ei satuks nutikell segadusse. Seejärel veendu, et kõik vajalik oleks varundatud kindlasse kohta pilves või kõvakettal.

Nüüd on aeg kogu kraam hävitada. Mitte telefon! Vaid seal leiduvad andmed. Kõigepealt logi välja iCloudist, mis käib lihtsalt seadete (Settings) all oma nimele vajutades ja menüü lõpus Sign Out vajutades.

Et kustutada kõik andmed, leia uuesti üles Settings, vajuta General, liigu alla Reset-nupuni ning vali “Erase All Content and Settings.”

Kui plaanid uueks telefoniks Androidi, siis lülita kindlasti välja iMessage – nii ei jää ükski sõnum vahepeal kätte saamata.