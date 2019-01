Vaenlane ei maga. Tegelikult on nende inimeste hulk, kes sooviksid ligipääsu sinu telefonis peituvale infole, hirmuäratavalt suur. Ning kahjuks on Android-telefonid märksa kergemini haavatavad, kui näiteks iOS-iga telefonid ehk siis iPhone’id. Põhjuseid selleks on mitmeid, kuid antud loos püüame me pakkuda vahendeid, mis muudaksid ka Android-telefoni märgatavalt turvalisemaks, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kasuta paroolihaldajat

Nõrk parool võib kaasa tuua korvamatut moraalset või rahalist kahju, kui selle abil võetakse üle teie sotsiaalmeedia konto või ligipääs mõnele olulisele veebiteenusele. Arvestades aga nendesamade veebiteenuste rohkust, siis on inimesel pigem kalduvus kasutada kõikide veebisaitide jaoks ühte ja sama parooli. Pahatihti veel lihtsavõitu parooli. Tegelikult pole aga abi, kui parool on ka keeruline, sest üsna sagedased on juhud, kui häkkerid ühe või teise veebiteenuse kasutajate meiliaadressid ja paroolid enda valdusse saavad. Ning võib üsna kindlad olla, et nad proovivad neidsamu kasutajanimesid ja paroole ka veebisaitidel, mille kasutamisest võib neile märksa suurem kasu tulla. Paroolihaldajad on sellised rakendused, mis praktiliselt nullivad selle võimaluse. Need rakendused pakuvad igale veebilehele ekstraturvalisi paroole, peavad need paroolid meeles ning lisaks pakuvad ka võimalust parooli automaatseks sisestamiseks, kui peaksite soovima ligipääsu konkreetse veebilehe sisule. Paroolihaldureid on saadaval nii tasulisi kui ka tasuta versioone. Valiku tegemisel tasub tutvuda, milliseid funktsioone pakuvad tasulised variandid ning kui vajalikud need kasutajale oleksid. Populaarsemateks paroolihalduriteks on Lastpass (kuutasuga), 1Password, Dashlane ja Enpass. Paroolihaldureid on Google Play’s saadaval väga palju, kuid ka siin tasub siiski eelistada juba populaarsemaid ja paremaid arvustusi pälvinuid, sest väiksemad ja tundmatud paroolihaldurid ei pruugi olla lihtsalt sama usaldusväärsed.