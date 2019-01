ASUS andis välja terve seeria uusi läpakaid

ASUSe esindajate sõnul on arvutite disaini juures peamiseks trendiks just see, et säilitatakse küll ekraanide senine resolutsioon, kuid seejuures on ekraanide servad muutunud sisuliselt olematuks ja see on näiteks uute ZenBookide väliseid mõõtmeid aidanud 12,5 protsendi võrra vähendada.

Aasta alguses said aga lisaks ZenBookidele uuenduse ka VivoBookid ja mänguritele mõeldud ROG-seeria seadmed.

FOTO: Aivar Pau

Oma uut ZenBook 14 (UX433) reklaamibki ASUS kui maailma kõige väiksemat 14-tollist sülearvutit. Selle kasulik ekraaniosa moodustab kogupinnast juba 88 protsenti. Seejuures kaalub seade vaid 1,6 kilo, lapakas on 40 protsenti eelkäijaga võrreldes õhem, RAMi näitajaks on 16 GB ja salvestusmälu kuni 256 GB SSD + 2TB HDD.

FOTO: Kuvatõmmis

Teine oluline trend disaini osas on see, et järjest osavamalt on asutud ära kasutama arvutite puuteplaati – ASUSe puhul on need võimalik näiteks ühe klikiga muuta numbriklahvistikuks.

Mis puutub akude vastupidavusse, siis ZenBook 13 puhul lubab ASUS selleks kuni 15 tundi.

FOTO: Aivar Pau

Kui rääkida aga mänguritele mõeldud arvutitest, siis üks uudistoodeteks on näiteks ROG G703. Sellel on sees uus võimas NVIDIOA GeForce RTX 2080 graafikaprotsessor, millel 8GB GDDR6 VRAM'i. Ekraan ise on 17,3 tolline Full HD (1920x1080) kvaliteedi (144Hz, 3 ms latentsust, 100% sRGB, G-Sync), operatiivmälu näitajaks on 64 GB (DDR4, 2666MHz SDRAM (dual-channel). Seade kaalub 4,7 kilo.