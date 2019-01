Alexela kliendikaart laienes Rootsi

«Rootsi laienemise vajadus on seotud kütuseaktsiiside tõusuga Eestis. Siinsed vedajad, kes sõidavad Rootsis, korraldasid autojuhtide vahetuse varasemalt selliselt, et vahetuse või puhkuse ajaks sõideti autoga Eestisse, mille üheks põhjuseks oli ka oluliselt madalama hinnaga tankimine. Rahaline sääst oli tagatud arvestades isegi laevapileti hinda. Täna, kus diislikütuse aktsiis on võrreldes 2015. aastaga tõusnud üle 25%, on Eesti ja Rootsi kütusehindade vahe oluliselt väiksem ning vedajatel puudub majanduslik mõte sõita autodega Eestisse,» selgitas Alexela juhatuse liige Alan Vaht.