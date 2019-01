Subaru on peatanud pärast ohtliku vea avastamist üle poole oma tootmisest

Subarul on kokku kaks tehast, millest suurem on Jaapani oma. Ajutiselt suletud tehases valmistatakse selliseid mudeleid nagu Impreza, Legacy ja Forester, millest enamik eksporditakse riigist välja.

Tootmine suleti tehases Asahi sõnul juba nädal aega tagasi ning see võib anda tõsise hoobi Subaru käibele, mis on langenud juba viimased kaks aastat jutti ja tõotab langeda ka kolmandat aastat järjest.

Subaru teatas peale uudise avalikuks tulekut, et nad alles otsivad defekti ja millal tootmine taas avatakse, pole hetkel võimalik öelda. Tootmine lõpetati autotootja sõnul 16. jaanuari öövahetuse ajal. Asahi kirjutas, et viga peitub roolivõimus, kuid autotootja ütles hiljem, et see pole kinnitatud.