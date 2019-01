Idufirma FoodDocs sai 300 000 eurot investeeringuid

FoodDocsi lahendus võimaldab ettevõtetel luua ja hallata oma toiduohutuse süsteemi nõnda, et kõik dokumendid vastavad alati seadusele ja kõik nõuded on õigel ajal täidetud. Lisaks saab taoline süsteem tulevikus võimaldada läbipaistvust kogu tarneahela lõikes – alates tootjast kuni tarbijani välja. Iga järgnev lüli tarneahelas võib veenduda selles, et ka temale eelnev lüli on olnud vastavuses toiduohutuse nõuetega.