Taxify ähvardab sõidujagamise Eestis lõpetada

Taxify kaasasutajad Martin Villig (esiplaanil) ja Markus Villig on tuliselt plaanitava seadusemuudatuse vastu ning ähvardavad selle jõustudes Eestis tegevuse lõpetada.

Majandusministeeriumis on valmimas eelnõu, mis sunnib sõidujagamisteenust pakkuvaid ettevõtteid teenuse eest vastutama. Üheks Eesti kahest ükssarvikuks ehk miljardifirmaks peetav Taxify ähvardab seaduse jõustudes oma tegevuse siin lõpetada. Nimelt on Eesti riik võtnud nõuks kuulda võtta mitme huvigrupi nõudmisi ning panna sõiduvahendajad Taxify, Uber ja Yandex vastutama selle eest, et ükski nende juht ei pakuks enam teenust ilma puhta tausta, korras auto ning õigesti makstud kindlustusmakseteta.