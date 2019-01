Hiina blokeeris Microsofti otsingumootori Bing

Kolmapäeval hakkasid paljud hiinlased postitama sotsiaalmeediasse, et nad ei pääse enam ligi Bingi Hiina veebilehele Cn.bing.com, mis on praeguse seisuga väljaspool Hiinat endiselt kättesaadav. Microsoft kinnitas neljapäeval, et lehekülg on tõpepoolest Mandri-Hiinas blokeeritud ja nad uurivad juhtumi asjaolusid.

Bing oli viimane Hiinas tegutsev suurem otsingumootor, pärast seda kui Google lahkus turult 2010. aastal. Anaonüümne allikas ütles reedel väljaandele Financial Times, et Hiina üks suurimaid telekomiettevõtteid China Unicom sai kinnitust, et Bingi blokeerimise käsk tuli otse valitsuselt. Praegu pole teada, mis põhjusel Bing blokeeriti. Hiina pole juhtunut kommenteerinud.

Microsoftil on Hiinas ennegi probleeme olnud. 2017. aasta novembris eemaldas Hiina Androidi ja Apple'i mobiilirakenduste poodidest (App store) Skype'i. Hiina on blokeerinud muuhulgas ka enamuse Länne sotsiaalmeediavõrkudest, näiteks Facebooki, Twitteri ja WhatsApp'i. Hiina interneti tsensuuriaparaati nimetatakse Suureks Hiina Tulemüüriks.

Bing on saanud hiinas tegutseda siiani selle pärast, et nad on tsenseerinud oma otsingutulemusi vastavalt tsensorite nõudmistele. Bing on siiani hoidnud Hiina turul umbes kahe protsendi suurust osalust. Hiina enda internetihiiglasele Baidu kuulub ligemale 70 protsenti turust.