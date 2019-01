Video: Amazoni uued pakirobotid on peaaegu identsed Eesti Starshipi robotitega

Starship ütles väljaandele The Verge, et neil on hea meel, kui teised ettevõtted rakendavad nende loodud tehnoloogia potentsiaali. Iduettevõtja ja investor Allan Martinson leidis aga oma Facebooki lehel, et intellektuaalse varaga tegelevatel advokaatidel on tõenäoliselt nüüd üksjagu tööd. Samuti leidis Martinson, et vaatamata oma ressurssidele ei jõua Amazon ilmselt niipea Starshipile järgi.