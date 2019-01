Hiina tehnikamiljardär: tehnoloogia areng toob järgmise maailmasõja

Maailma suurima e-kaubamaja asutaja ütles kolmapäeval Davosi majandusfoorumil, et ajalugu on täis näiteid sellest, kuidas tehnoloogiline innovatsioon on üheks peamiseks globaalsete sõdade algatajaks. «Inimkonna esimene tehnoloogiline revolutsioon viis Esimese maailmasõjani, inimkonna teine tehnoloogiline revolutsioon viis Teise maailmasõjani. Praegu on käimas kolmas tehnoloogiline revolutsioon,» ütles Ma oma kõnes.