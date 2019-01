Taksofirma kiidab riiki taevani, äpid väga kriitilised

Taxify leiab, et kui riik ühistranspordiseaduse tõesti ära muudab, siis saaksid platvormid edaspidi vahendada vaid «klassikalisi» taksosid – see tähendaks sõidujagamise ajastu kuulsusetut lõppu Eestis.

Milles on asja tuum? Taxify ja Uberi peamine loosung oma tegevuse algusest peale on olnud see, et nemad on vaid sõitude vahendajad ega vastuta ise muu kui kvaliteetse IT-teenuse ehk äppide eest. Nii pandi kirja see ka maailma ühte innovaatilisemasse ühistranspordiseadussesse, kus neid kahte nimetatakse vaid infoühiskonna teenuseks.

Kõik kohustused on riik seni veeretanud kliendiga otseselt kokkupuutuvatele taksojuhtidele – nad peavad omama taksoveoluba, sõidukikaarti, teenindajakaarti, hoolitseme kindlustusmaksete ja riiklike maksude tasumise ning muidugi klientide hea teenindamise eest.

Süsteem on pealtnäha hästi toiminud, kuid ilmnenud on palju probleeme. Ja nagu nüüd selgub, siis vägagi «veriseid».

Peamise põhjuse selleks on andnud sõnades vägagi avatud Taxify soovimatus jagada oma taksojuhtide tegevuse kohta andmeid, kellega iganes ja mis iganes mahus.

See on viinud olukorrani, kus maksuametil on puudunud igasugused hoovad kontrollimaks teenitud tulu pealt maksude tasumist. Tegelikult pole riik suutnud välja mõelda ka toimivat kontrollimehhanismi selle üle, et taksoteenust ei osutaks paadunud kriminaalid või et taksodeks kasutatavad masinad poleks nii kehvas seisus, et sõidu lõppedes põhi alt ära ei vajuks.

Pelgalt mupo kontrolltellimustega selliseid probleeme ei lahenda. Lisaks on kindlustusettevõtted, kellel puudub igasugune aimdus selle kohta, kas masinaid kasutatakse erasõitudeks või muu hulgas ka äritegemise eesmärgil inimeste veoks. Kogu sõiduvahendusäri on kaetud pimeduse kattelooriga.

Ja nüüd on riik otsustanud tegutseda. Valminud on ühistranspordiseaduse uus redaktsioon, mis muudab kõik endiseks. Taxify «meie ei vastuta millegi eest» ajastu hakkab läbi saama.

Peamine muudatus eelnõus räägib sellest, et infoühiskonna teenuste osutajad on tegelikult taksoveokorraldajad ja nad peavad hakkama oma naha ja kõrvadega vastutama selle eest, et iga viimasel kui äpi vahendusel teenust pakkuval juhil oleks dokumentidega kõik korras.

«Tulevikus on üheselt selge, et ka taksoveo korraldaja peab tagama, et teenuse pakkumiseks on kõik vajalikud load taotletud,» selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Rasmus Ruuda.

Kuid see muudatus, mis Taxify valulise reaktsiooni kaasa tõi, on veidi teine ja see puudutab pika habemega kindlustuse teemat. Nimelt tuleb iga sõidu puhul Taxifyl ja Uberil asuda sõidukikaardi numbreid edastama ka kliendile ning majandustegevuse registrisse (MTR).

Tagajärg: Eestis ei saa ega tohi olla enam ühtegi sõiduteenuse pakkujat, kellel puuduks auto korrasolekut tõendav sõidukikaart. Kuna need kaardiandmed on ka MTRis, kuhu on ligipääs kindlustuspakkujatel, siis pole ühelgi sõidujagajal enam pääsu taksodele ette nähtud vägagi kõrgete liikluskindlustusmaksetest.