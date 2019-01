Facebook integreerib Messengeri, WhatsAppi ja Instagrami sõnumite krüpteerimise

Rakendused jäävad toimima iseseisvatena, kuid nende kaudu saadetavate sõnumite krüptimise infrastruktuur ühendatakse, ütlesid neli arendusega kursis olevat inimest New York Times'ile.

«Me töötame selle nimel, et teha meie sõnumirakendused läbivalt krüptituks (ing k end-to-end encryption – toim), samuti kaalume, kuidas lihtsustada sõprade ja pereliikmete leidmist erinevate rakenduste vahel,» teatas Facebooki kõneisik.

Zuckerberg tahab lisada läbiva krüptimise kõigile teenustele, mis tähendab, et sõnumeid saavad näha vaid kirjavahetuse osalised. Praegu on see vaikimisi seadistatud vaid WhatsAppil.