Palju segadust Lõuna-Eesti internetiprojekti ümber

Selle nädala esmaspäeval laekus kümnete tuhandete elanike postkasti aktsiaseltsilt Eesti Andmesidevõrk pakkumine sõlmida liitumisleping, maksta 153 eurot liitumistasu ning jääda lootma kirjas antud lubadusele, et juba aasta lõpus veetakse valguskaabel esimeste kodude ja ettevõteteni.

Projekt kannab nime «Internet Koju» ning saatjad väidavad, et see valmib kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöös. Paraku selgub, et see on vaid pool tõde, ning tegelikkuses pole tänaseks selge, mida kujutab endast kirjas toodud erasektor ja milline on omavalitsuste roll selles.

Tõsi on see, et juba aastaid on Euroopa Liidu struktuurifondide raha abil Lõuna-Eestis ligi 700 kilomeetri interneti põhivõrku rajanud Antsla, Elva, Võru, Kanepi, Rõuge, Otepää ja Põlva valdade osalusega MTÜ Eesti Andesidevõrk. Justnimelt MTÜ, mitte AS. Ja justnimelt põhivõrku, mitte nn viimast miili. Euroopa Liidu rahade eest ei tohigi lõppklientide ühendusi luua.

Kliendiühenduste rajamiseks loodigi möödunud aasta 7. augustil Eesti Andmesidevõrgu AS. Aadress täpselt sama, mis MTÜl – Pikk 15a, Võru. Kuid siit segadused algavadki.

Esiteks segadus aktsiaseltsi omanike ümber. Äriregistri andmeil on ettevõtte ainus juhatuse liige Tallinnas tegutsev advokaat Keijo Lindeberg, kes vaevalt midagi valguskaablist ja selle vedamisest teab. Ettevõtte 100 protsendi aktsiate omanikuks on valdusfirma United Broadband Capital OÜ, mille ainus nähtav omanik ja vedaja on samuti Lindeberg.

Seega ei paista mitte kuskilt välja, et omavalitsused oleksid aktsiaseltsiga kuidagi seotud. Lindeberg ise väitis sel nädalal Postimehele, et esialgu on vaid kokkulepe, et kohalike omavalitsustel tekib 50-protsendine osalus läbi MTÜ Eesti Andmesidevõrk, kuid millegipärast pole aktsiakapitali jaotamist siiamaani lõpule viidud.

Seda veel viis kuud pärast aktsiaseltsi asutamist. Ettevõtte nõukogust leiame sellele vaatamata mitmeid omavalitsusjuhte, nende seas on näiteks Andrus Seeme ja Priit Lomp, aga ettevõtjad Tiit Niilo ja Hardi Haring (SkyLive Telecom, nüüdse nimega Elevi).

United Broadband Capitali tegelikke rahastajaid Lindeberg avalikustama ei soostu, väites, investorite nimed avalikustatakse pärast seda, mil nende lõplik nimekiri on teada.

Liitumislepinguid pakkuv masspostitus oli aga juba välja saadetud ning segaduses rahvas asus küsimustega vallamaju pommitama – kui usaldusväärne see pakkumine ikkagi on.

Selle nädala neljapäeval toimus Põlvas lõpuks segaduste lahendamiseks kohtumine, kus said kokku Antsla, Rõuge, Võru, Elva, Otepää, Kanepi ja Põlva valdade esindajad ning MTÜ Eesti Andmesidevõrgu ja Eesti Andmesidevõrgu AS esindajad.

Sündis avaldus, mille Elva abivallavanem Mikk Järv võttis kokku sõnadega: «Eelpoolnimetatud vallad on küll MTÜ Eesti Andmesidevõrk asutajaliikmed, kuid Internet Koju projekti ehitab välja Eesti Andmesidevõrgu AS ja seetõttu ei saa vallad anda lisagarantiisid, et Eesti Andmesidevõrgu AS lubatud liitumised ka kõigile lepingu sõlmijatele valmis ehitab.