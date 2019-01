Amazoni ja Google'i tippeksperdid tulevad Kaljulaidiga tehisintellekti mõju arutama

President kohtub ettevõtete esindajatega 7. märtsil toimuval rahvusvahelisel tehisintellekti konverentsil North Star AI, mille eesmärk on tehisintellekti rakendamise ja andmete kasutamise oskuste tõstmine organisatsioonides ja startupides.

«Oluline on rääkida algoritmide kõrval ka andmete kogumisest, kasutamisest ja andmeanalüütikast, sest see defineerib projekti edu,» ütles André Karpištšenko, Taxify andmeteadusjuht ja North Star AI MTÜ kaasasutaja. «North Star AI loodi selleks, et arendajad ja tehnoloogiajuhid saaksid rakendatavaid teadmisi, kuidas keerulisemaid andmetega seotud probleeme lahendada, ideid valideerida ja uusi murrangulisi tehnoloogiaid kasutada.»