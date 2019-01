Parima alustava idufirma tiitli sai kaheaastane OÜ

Eesti Äriinglite Võrgustiku tegevjuhi Anu Oksa sõnul on ettevõtte asutatud 2017. aasta maikuus. Tegemist on Eestis registreeritud ettevõttega, millel on olemas klientide peal testitud teenus, esimesed maksvad kliendid ja nüüd on vaja vahendeid tootearenduseks ja äri laiendamiseks.

Ettevõtte on asutatud küll Eestis, kuid praegu on teenuse põhiline turg Hispaania väike- ja keskmise suurusega e-poed.

Ettevõtte asutajad on Eesti ja Hispaania paar Juan J. Borras (CEO) ja Kaidi Tiitson (CMO). Neil on näidata ette ühine ettevõtluskogemus nii Eestist kui Hispaaniast.

Tiitson on pikaaegne e-poe omanik, kel on varasem kogemus Euroopa Investeerimispangast. Borras on olnud ettevõtja üle 7 aastat– tal on varasemad kogemused telekommunikatsiooni-, mobiili- ja satellidinavigatsioonitehnoloogiate valdkonnast. Ta on juhatuse liige mitmes ettevõttes - Kylmtech, HLPT Holding ja Iberwine -, millel on majandusaasta aruannete esitamise jätmise tõttu äriregistris peal ohumärge.