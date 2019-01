Uskumatu! SKAIS2 arendustööd ähvardavad kasvada 23 miljoni euroni

Kurikuulsa sotsiaalkaitse infosüsteemi uue versiooni (SKAIS 2) loomine on saanud uskumatuna tunduva jätku – sotsiaalministeeriumi all tegutsev Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) kuulutas juba 15 miljonit eurot neelanud projekti edasisteks arendusteks välja veel 8-miljonilise maksumusega hanke ja nii on projekti kogumaksumus kasvamas juba 23 miljoni euroni.