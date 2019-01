Uskumatu! SKAIS2 arendustööd ähvardavad kasvada 25 miljoni euroni

Riigihangete registrist ilmneb , et uus hange on välja kuulutatud 18. jaanuaril ning raamlepinguga otsitakse järgnevaks kolmeks aastaks arendajaid, kes hakkavad SKAIS2 baasil arendama sotsiaalkindlustuse valdkonna avalikke teenuseid ja nendega seotud töid.

Möödunud aasta 10. aprillil sõlmitud ja senini kehtiva 10-miljonilise lepingu kohaselt loovad, arendavad ja disainivad SKAIS2 platvormi AS Nortal ja Trinidad Wiseman.

«Kuid tagamaks võimaluse paralleelselt arendada eri teenuste funktsionaalsusi, on vajalik leida täiendavaid partnereid. Soov on jõuda teenustega valmis võimalikult kiiresti, et hoida kokku riigi ressursse ja pakkuda kasutajatele paremaid lahendusi,» seisab uue hanke tingimustes.