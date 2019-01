Postimehe proovisõit. Uus Peugeot Partner – kui tunned end kaubiku roolis sama hästi nagu cabrios

1000 kilo kandevõimet, kaubaruumi pikkus 3,4 meetrit ja maht 4,4 kuupmeetrit, seejuures on keskmine kütusekulu vaid 4,2 liitrit sajale kilomeetrile. Need on Peugeot Partneri olemusest tulenevad põhisõnumid. Nendega ongi kõik öeldud ja selge ning saame keskenduda muule.

FOTO: Aivar Pau

See muu on kaasaegsetest tehnilistest lahendustest mugavus ja lihtsus. Selles masinas pole midagi üleliigset ja midagi pole ka otseselt puudu. Hakkame otsast peale ja käime põhiomadused üle.

Lukustusest vabastamine ja auto käivitamine on masinal võtmevaba. Kui pult taskus, siis pole vaja teha muud kui pöial ukselingile vajutada ja mootor nupust sisse lülitada. Tegemist on diiselmootoriga masinaga, seega -15 kraadise külma käes teeb masin enne käivitamist ka kütuse eelsoojendamiseks vajaliku pausi ette.

Esimese asjana märkad, et tavapärase ühe pardakompuutri ekraani asemel süttib sellel autol neid kaks. Loomulikult põhikuvar koos eestikeelse menüü, kaardilahenduse, multimeediakeskuse ja kõige muu asjakohasega. Kui veidi kõrgemal läheb põlema ka teine väiksem ekraan - kuna salongisisest tahavaatepeeglit sellel masinal muidugi pole, siis asendabki seda ekraan, mis kuvab auto taga paikneva kaamera vaatepilti. Püsivalt, kogu sõidu ajal, eriti kasulik tagurdamisel.

FOTO: Aivar Pau

Järgmiseks käed roolile ja siis märkad, et see on nii suure auto kohta üllatavalt väike. Nagu oleks 508-sse istunud. Kerge keerata, näitude tabloost allpool ja ei varja seega midagi, varustatud multimeedia ja muude näitude juhtumiseks. Üsna loomulikuna on sellel hoovad püsikiirusehoidja ja piirkiiruse märkimise tarvis.

FOTO: Aivar Pau

Ka kliimaseade on autol sõiduautodele omaselt kahetsooniline. Istmed on kabiini väiksusele vaatamata reguleeritavad, nagu ka rooli kõrgus. Istmepinda jagub kabiinis kolmele inimesele, neist keskmine on üles klapitav, et ligi pääseda väikesele panipaigale. Ja mis pole ka sugugi väheoluline: armatuuri vasakusse serva on tekitatud auk kohvitopsi paigutamiseks.

Kuidas autoga sõita on? Tuleb tunnistada, et kogukas kere tundub alguses harjumatu, aga unustad selle tänu kergele roolile ja mõnusale vedrustusele üsna pea. Vaade hea kõrge nagu linnamaasturis, kurve ja ringeid läbid nii, et põsk vastu külgklaasi ei vaju, maanteel püsib rajal nagu valatult. All olid mul naelteta talverehvid, aga rattaid ma libedatel teedel tänu veojõukontrollile tühja vedama ei saanud ning ei esi- ega tagaosa kuskile libisema ei hakanud. Sõita oli nii suure masinaga vägagi vaikne ja vedrustus ei andnud tühjalt sõites kuidagi märku liigseks jäikusest.

FOTO: Aivar Pau

Veidi numbreid ka. Kuuekäigulise (manuaal) mootori töömaht on 1,5, tühimass 1613 kg, pikkus 4,75, laius 1,85 ja kõrgus 1,88 meetrit. Olemas on nii kaugtulede kui kojameeste automaatlülitus. Käsipidur on muidugi elektriline.

Tagumised külgmised liuguksed võimaldavad kaubaruumile ligi pääseda ka kitsastes parklates. Tagauksed avanevad jätkuvalt külgedele, nagu Partneril ikka.