Ametniku väitel on SKAIS2 arendustega kõik korras

TEHIKu sotsiaalkaitse talituse juhataja Martin Hunt ütles Postimehele, et praegustele arenduspartneritele Nortal ja Trinidad Wiseman on seni teostatud tööde eest makstud 710 000 eurot.

«Eelmises hankes planeeritud tööd on teostamisel ja ajaraamiga vastavuses. Praeguste arenduspartnerite fookus on suunatud perehüvitiste teenuse väljaarendamisele ja sotsiaalteenuste iseteeninduse loomisele, eesmärgiga võimaldada kodanikele e-teenuste kasutamist alates 2019. aasta sügisest,» ütles Martin Hunt.

Küsimusele, mis tingis uue hanke väljakuulutamise, vastas ta, et selle «eesmärk on tagada arenduspartnerite olemasolu vajalike arendustööde teostamiseks kitsas ajaraamis».

Ta viitas, et praeguste raamlepingute sõlmimise järgselt on parlamendis kinnitatud mitmeid põhimõttelisi muudatusi sotsiaaltoetuste arvestamisel ja väljamaksmisel, mille jõustumine on kavandatud perioodile 2020-2023.

Postimees avastas eile, et sotsiaalministeeriumi all tegutsev Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) kuulutas avalikkust teavitamata välja juba 17 miljonit eurot neelanud projekti edasisteks arendusteks välja veel 8-miljonilise maksumusega hanke.

Riigihangete registrist ilmneb, et uus hange on välja kuulutatud 18. jaanuaril ning raamlepinguga otsitakse järgnevaks kolmeks aastaks arendajaid, kes hakkavad SKAIS2 baasil arendama sotsiaalkindlustuse valdkonna avalikke teenuseid ja nendega seotud töid. Pakkumiste esitamise tähtaeg jõuab kätte juba 20. veebruaril, ehk nende koostamiseks anti aega vaid neli nädalat.

Uudis lõi kihama sotsiaalmeedia, kus peamiselt arvatakse, et projekti hind on kujunenud ulmeliselt suureks ja et riik ei saa suurte arendusprojektide tellimisega taas hakkama ning on lasknud arenduspartner Nortalil end rahast tühjaks lüpsta.