Sixt lõpetab, kuid jalgrattarent saab Tallinnas palju suurema hoo sisse

«Tallinna elanikud ja turistid saavad võimaluse kasutada uusi jalgrattaid ja parkimisplatse. Laieneme senisega võrreldes kolm korda suuremaks – olema saab 40 parkimiskohta ja 300 jalgratast. Lisaks on meie plaanis jalgrattarendi korraldamine Saaremааl,» lisas esindaja.

Möbius bike'i veebilehel selgub, et rattarendi esimesed 30 minutit on jätkuvalt tasuta. Edasi kehtib hind 1 euro tunnis või 10 eurot ööpäevas.

Sixti esindaja Balti maades Arnis Jaudzemse teatas eile, et ettevõte lõpetas lepingu, et keskenduda äri põhiosale ehk lühiajalise autorendi ja auto liisimise täisteenuse pakkumisele. «Otsus mitte jätkata jalgratta rendi teenuse partnerluse pakkumist Tallinnas on tehtud arvestades ettevõtte eesmärke ja tulevasi sihte, millega kaasneb ressursside paigutus põhiteenuste pakkumisele,» selgitas ta.