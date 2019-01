Projekt Atlas: Facebooki salaprogramm pakub noortele raha, et jälgida igat nende liigutust

Tehnikaväljaande TechCrunch sõnul on sotsiaalmeediahiiglane maksnud inimestele vanuses 13-25 ligemale 20 dollarit kuus, et lugeda nende privaatseid sõnumeid ja e-maile ning jälgida sirvimistegevust ja otsingumootorite kasutust. Samuti teeb rakendus kuvatõmmiseid Amazoni tellimustest ja saadab need tagasi Facebookile.