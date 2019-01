Renault Twingo saab uue välimuse ja ohtralt valikuvõimalusi

Uuel Twingol on valikus kolm kolmesilindrilist bensiinimootorit: SCe 65, SCe 75 ja TCe 95. Viimane neist on saadaval ka topeltsiduriga EDC-käigukastiga. Mootorid vastavad Euro 6D heitestandarditele. Tagamootoriga Twingo pöördering on väikeautole omane 4,30 meetrit.

SCe 75 mootor on eelkäijast võimsam ning on saadaval manuaalse viiekäigulise käigukastiga. TCe 95 seevastu on saadaval kas manuaalkasti või kuuekäigulise automaatse EDC-käigukastiga. Selle maksimum pöördemoment on 135 Nm ja koos turboga annab see Twingole madalatel pööretel kiire mineku.

Twingo kompaktne, kõigest 3,61 meetrit pikk, mis lubab sel ka kõige väiksemateski kohtades parkida. Renault’dele omapärane C-kujuline valgussignatuur on nüüd ka Twingol. C-kuju moodustavad LED-päeva- ja suunatuled.

«Auto esiosa rõhutavad nüüd kaitseraua külgedel olevad õhuvõtuavad, andes autole sportliku välimuse. Uued esituled näitavad iseloomulikku C-kujulist valgussignatuuri. Me oleme auto visuaalset raskuskeset viinud madalamale, luues mulje, et Twingo on laiem,» sõnas Twingo disainprojekti juht Mario Polla.

Kompaktautol on Apple’i ja Android nutitelefone toetav EASY CONNECT süsteem. See lubab kasutajal ühendada programme nagu Waze ja Google Maps kiiremaks navigeerimiseks ja Spotify või Apple Music muusika kuulamiseks.

Klient saab valida sadade erinevate kere- ja sisustusdetailide värvide ning kuue erineva veljekomplekti vahel.

Sportlik kukk

Twingo facelift’i puhul lastakse välja ka kõrgeima varustustaseme põhjal loodud «le coq sportif» mudel. See tuleb koos uue Renault EASY LINK 7-tollise multimeediaekraaniga, mis on ühilduv nii Apple CarPlay kui ka Android Autoga. Lisadeks on veel ka näiteks automaatne kliimakontroll, tagurdamiskaamera koos parkimisabiga ja vihmasensor automaatseks klaasipuhastite käivitamiseks.