Mart Normet avab kaarte: Indrek Neivelt teeb praegu ajakirjandust

Neivelti kampaania sõnum olnud selgelt Eestis tegutsevate Rootsi pankade kasumi välja viimise pidurdamine ning selle asemele kohaliku panga loomise, kus kõik kliendid oleksid ka omanikud.

Uurisime tema verivärske meedia- ja turunduspartneri Mart Normeti käest kampaania tagamaid ja üritame välja selgitada, mis on selle tegelik eesmärk. Suhtlen temaga sina-vormis, kuna oleme olnud aastaid kolleegid ERRis.

Milline on sinu roll Indrek Neivelti käivitatud suurejoonelises kampaanias? Pakud intervjuusid, täidad Facebooki lehte, ostad pindasid tasulistele artiklitele?

Indrek viskas nalja, et teen temast juutuuberi… Ta kontakteerus minuga juba paari kuu eest ning oleme ragistanud ajusid, kuidas viia inimesteni faktid, mis puudutavad meie kõigi heaolu, aga mille peale keegi igapäevaselt ei mõtle. Me reklaami ei osta, sest meil pole kampaania eelarvet. Panustame näpuotsaga Facebooki reklaamidesse ning teeme juurde videoid, kui tarvis. Selgitada ja näidata on palju.

Indrek Neivelt oma klassikalises seisundis täna varahommikul - selgitab numbreid ja nende tähendusi paberi ja pliiatsiga. FOTO: Mart Normet

Kõik Eesti toimetused sügavad kukalt, et millised on selle kampaania tagamaad. Või kui täpsem olla, siis milline võiks olla saavutatav eesmärk… Mis peaks juhtuma kuupäeval X, et saaksid tõdeda, et Mart Normet on head tööd teinud ja Inderk Neivelt oma soovi saavutanud?

Väga hea küsimus. Oleme selle peale palju mõelnud. Korduvalt ülemõelnud ja siis meie esimese vestluse juurde tagasi jõudnud. Ehk siis - kui inimestel on olemas info, siis teevad nad paremaid valikuid.

Mingis mõttes teeb Indrek praegu koos sinu ja sinu kolleegidega ajakirjandust. Kaevab välja faktid ja näitab nendevahelise seose ja küsib, kes vastutab.

Olen võib olla valesti aru saanud, aga ainuke konkreetne jutt on käinud uuest ühistulisest pangast?

Tugev ja laiapõhjaline, ühiskonda liitev pank, mis panustab ühiskonda tagasi, oleks muidugi super. Aga kui Indrek mainis oma «helesinist unistust», siis ei mõelnud ta ühistulist panka, vaid ikka klassikalist aktsiaseltsi, kus kõik kliendid oleksid aktsionärid.

Kihistumine on üle maailma suur probleem, aga üks väikene riik ja ühiskond saaks just niimoodi ennast kehtestada ja hoida, kui me kokku hoiaksime.

Seega, mõte on hea. Näiteid on naaberriikidest võtta. Aga hetkel ei tööta mitte keegi selle tegemisega.

No seda on tõesti raske uskuda, et keegi teeb suurejoonelise kampaania oma helesiniste unistuste kirjeldamiseks. Kirjutasin täpselt kolm aastat tagasi loo pealkirjaga «Indrek Neivelt teeb uut panka» Kas ma saan aastal 2019 kirjutada sama pealkirjaga artikli?

Idealismi ongi raske uskuda. Ja kui ma ütlen, et Indrek Neiveltil süda valutab ebaõigluse pärast, siis küünikule võib tunduda see sisutühja ütlusena, aga meil on ses mõttes süda rahul, et mingit varjatud agendat ei ole. Tegu on tõesti puhtal kujul kodanikualgatusega.

Ma näin nüüd nähtavasti uskmatu oinana, aga konkreetne eesmärk on ikkagi puudu sellel pildil. Pakun Sulle välja ka värskeima spekulatsiooni. Swedbank Eesti juht Robert Kitt saab Eesti Panga juhiks ja Neivelt kandideerib temast vabanevale kohale Rootsi pangas. Või ikkagi karmavõla tasumine… Või on Indrek Neiveltil lihtsalt igav hakanud?

Vastupidi, tööd on liiga palju. Täna kl 5.30 hommikul oli tal esimene konverentskõne Jaapaniga.