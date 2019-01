Linnar Viik: Kas me sellist e-Eestit tahame - millised on erakondade digilubadused?

Digitaalsete lahenduste kasutamine on tänapäeval ühiskonna elukorralduse loomulikuks osaks. Kõikjal maailmas. Mõnedes riikides õnnestub see paremini, mõnedes mitte liiga hästi. Eesmärgid on pea kõigil samad, arenguteed erinevad. Paremini tähendab infoühiskonna kontekstis seda, et me teame, miks infotehnoloogiat kasutame, mida selle abil saab paremini teha ning kuidas seda edukalt ka ellu viia. Toimivalt, mõjukalt ja kättesaadavalt.

Eestit on toodud näitena riigist, kus teatakse miks, mida ja kuidas IT abil teha. Seejuures stabiilselt, mitte kampaaniate korras. Rahastades valdkonda riigieelarvest umbes ühe protsendi mahus igal aastal, mitte liialt politiseeritult, parajal määral keskselt koordineeritult, koostöös erasektori ja ülikoolidega. Mitte liialt formaalselt, mitte ülejala, veidi põlve otsas käsitsi ning samas ka heal tasemel, tehtuga ehteestlaslikult rahulolematuna ning samas uhkust tundes – ikkagi meie oma enda tehtud e-Eesti. Kui meil tuleb vahel rinda pista mõne muu riigi paberbürokraatiaga, siis õhatakse sotsiaalmeedias napid kiidusõnad meie e-riigile.

Kuigi seda avalikult välja ei manifesteerita, siis on kõigi sooviks ehitada maailma parim e-Eesti – riik, mis teenib oma rahvast parimal võimalikul moel. Jättes kõrvale e-Eesti rahvusvaheliselt mütoloogilise maine, tasub eelolevate Riigikogu valimiste eel vaadata, kuidas erakondade valimisprogrammides on teema kajastatud ning kas poliitikud aduvad kiirelt muutuva ning üha keerukama digitaalse ühiskonna väljakutseid. Teisisõnu – kas saame sellise e-Eesti nagu me tahame?

Veel mõned head valimised tagasi välditi erakondade programmides pigem teadlikult infotehnoloogia ning infoühiskonna teemade rõhutamist. Tegemist polnud valimistel vastukaja pakkuva teemaga - olemuselt liialt marginaalne, tehniline ning poliitikute jaoks mugavustsoonist väljajäävate küsimustega. Praeguseks on seis muutunud ning praktiliselt kõik erakonnad vähemalt markeerivad selliseid olulisi teemasid nagu kiire Interneti kättesaadavus, küberturvalisus ning riigiasjade ajamise suurem mugavus digilahenduste abil. Vaevalt, et e-Eesti saab selgi korral mingiks valimiste peaküsimuseks, kuigi just riigikorralduse ning ühiskonna koosvõime seisukohalt on tegemist üha enam kriitilise valdkonnaga.

Ridahaaval valimisprogrammidest e-Eesti arengut puudutavat välja noppides sai kokku Eesti Vabariigi põhiseaduse mahuga võrreldav dokument pea 7000 sõnaga.

Sõnapilves korduvad tegusõnad: loome, toetame, käivitame, tagame, jätkame, rakendame, laiendame, suurendame. Kõik see pigem positiivses, iseteadlikus võtmes rääkides sellest, MIDA teha. MIKS ja KUIDAS on väheolulisem, paraku.

Enamus erakondi on eraldi peatükis e-riigi arengu olulisemad teemad välja toonud ning suures pildis on kõigil sulg kenasti jooksnud. Erinevatest allikatest tulnud ideid on rõõmuga oma programmidesse kokku toimetatud.