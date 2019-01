Minister Iva: SKAIS2 nime võiks ära unustada

«Mul on selline väike ettepanek, et SKAIS2 teema me võiksime edaspidi tituleerida kui sotsiaalsüsteemi infosüsteemi edendamiseks, infotehnoloogiliseks uueks arenduseks ja võib-olla tema sidumine kunagiste mitte nii õnnestunud hangetega võiks meil lõppeda,» tegi minister täna riigikogu infotunnis ettepaneku.

Minister oli riigikogu ees, kuna avalikkuse jaoks ootamatult lähevad juba 15 miljonit eurot maksma läinud SKAIS2 arendustööd uue hanke valguses maksma veel täiendavalt kaheksa miljonit eurot. Iva jaoks see aga üllatus polnud ja ta väitis, et plaan täiendav hange välja kuulutada oli kogu aeg olemas.

«Küsimus, kas see on minule üllatus või kas siin on midagi ootamatut – ei, see ei ole ootamatu ega pole see ka üllatav. Selline plaan, et uus raamleping sõlmitakse, oli koheselt kavas ja tegemist ei ole mitte lepinguga konkreetseteks töödeks sellises mahus, vaid tegemist mõlemal juhul on raamlepinguga,» kinnitas minister.

Tema sõnul tingis täiendava mahuka hanke väljakuulutamise vajadus «iga konkreetse töö jaoks sõlmida eraldi leping, eraldi raha taotleda ja siis juba täpsustada kõik see tööosa». Lisaks olevat pärast möödunud aasta kevadel sõlmitud toimivat 10-miljonilist lepingut vahepeal täpsustunud nõuded ja on tekkinud soov kasutada Euroopa Liidu maksumaksja raha.

«Kuidas need tööd ühe või teise raamhanke vahel jaotuvad, see selgubki täpselt tööde käigus, lepingute käigus ja nii nagu siit saalist on ka öeldud varasematel aruteludel, et riik peaks kaaluma varianti, et kaasata teisi arendajaid ja panna ka sinna rohkem raha nende tööde tellimisse, et oleks võimalik minna uuele süsteemile üle, nii on praegu riik ka käitunud,» lisas ta.

Minister lisas, et praegusel hetkel ei ole kindel, kui palju praeguse arendajaga (Nortal – toim konkreetselt töid tehekase ja kui palju neid tehakse teise arendajaga.