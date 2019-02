Sõiduproov: 5 asja, mida teada Toyota RAV4 kohta

Võta näpust, seekord mitte! Viienda põlvkonna RAV4 on eelkäijast õige pisut lühem ja madalam, kuid telgede vahe on see-eest pikem. Muutused on küll väikesed ja palja silmaga neid naljalt ei näe, kuid auto proportsioonid on selle tulemusena korralikult muutunud ning koos värske disainiga saab sõiduk täiesti uue ilme. Välimuses taheti rõhutada hulktahukaid, mis lahtiseletatuna tähendab, et disaineritele meeldiks, kui te ütleksite RAV4 kohta „jõuline ja nurgeline“.