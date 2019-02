Google sulgeb aprillis sotsiaalvõrgustiku Google+ kontod

Google tunnistas juba 2015. aastal, et Facebookile rivaaliks loodud Google+ teenus on osutunud keeruliseks ja vähekasutatavaks ning võrgustiku teenused jagatakse teiste vahel laiali.

Google+ algne idee seisnes kasutajatele ühe avaliku identiteedi pakkumises ettevõtte eri teenuste tarbimisel. Paraku kasutajatele endile ei meeldinud see ja Google'i mitmete teenuste vedaja Bradley Horowitz teatas 2015. aasta juunis, et ettevõte on asunud end ise Google+-ist võõrutama.

«Inimesed on meile öelnud, et ühe kontoga kogu oma Google’i kraamile ligipääsemine teeb elu palju lihtsamaks. Aga me oleme ka kuulnud, et ei ole mõtete omada Google+ profiili, et kasutada kõiki teisi Google’i teenused,» kirjutas Horowitz.