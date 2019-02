Elisa vs. Tele2 vs. Telia: mis mobiilid ruulisid möödunud aastal

Mobiili ostes on üldiselt kõige olulisem kahtlematult hinna ja kvaliteedi suhe, seejärel tuleb kohe sobiv ja käepärane välimus ning lõpuks tuleb igaühel arvestada tema tööst või muudest tegemistest tulenevate oluliste omadustega.

Lastele pole mõtet osta liiga kallist ja liiga rasket mobiili, välitööde tegijaile on oluline vastupidavus ja veekindlus, ajakirjanikule teravaid naturaalseid fotosid tegev kaamera, influencer’ile aga kõike äärmuslikult ilustav pilditarkvara jne.

Kogu see tarkus vaatab vastu ka Elisa ja Tele2 müügitabeleid vaadates: populaarsed on odavad ja korralikult oma töö ära tegevad Samsungi J-seeria ja Huawei lite-klassi mobiilid. Väga mõistlik keskklassi valik on alati Samsungi A-seeria telefonid ning muidugi sama tootja S-seeria. Huawei tippklassi mobiilid pole kummalgi müüjal tippu pääsenud ja ju see vast veel praegu mõistlik on ka.

Tõsi, Elisa valikuist leiab veel ka selliseid relikte nagu Sony ja myPhone, aga keegi meist pole päris ideaalne. Loogiliselt jäävad veel mõneks ajaks nimekirjadesse nuppudega üliodavad Nokiad ja Dorod – vanem põlvkond ja kurjategijad jäävad neile igaveseks klientuuriks.

Hea meel on, et ühes tabelis näeme ka Hiina teise tõusva tähe Xiaomi esindajat. Umbes sama hea meel on selle üle, et ilmselgelt ülehinnatud ja oma värskuse minetanud iPhone on kahe mobiilioperaatori edetabeleist läinud mis läinud.

Tabelid ise on järgmised:

Elisa:

Samsung Galaxy J3 (2017) Huawei P20 Lite Samsung Galaxy A8 (2018) Huawei P Smart Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy J4+ (2018) Sony Xperia XZ1 Compact Samsung Galaxy A5 (2017) Huawei P10 Lite myPhone Halo 2

Tele2

Samsung Galaxy A8 Samsung Galaxy J3 (2017) Samsung Galaxy J7 (2017) Nokia 3310 Dual Sim Huawei P20 Lite Nokia 105 Dual SIM 2017 Huawei Y6 2018 Doro 1360 Xiaomi Redmi 5A 16GB Nokia 230 Dual SIM

Telia

Samsung Galaxy A8 2018 Huawei P20 Lite Huawei P Smart Apple iPhone 8 64GB Apple iPhone SE 32GB Apple iPhone 7 32GB Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy J5 2017 Samsung Galaxy S9

Uuringufirma BRC Market Experts statistika järgi osteti Eestis mullu üle 392 000 uue mobiiltelefoni pea 124 miljoni euro eest.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann sõnab, et möödunud aasta statistikat jälgides on selge, et eestlased soetavad enamasti madalama või keskmise hinnaklassi nutitelefone.

«Hind on tarbija jaoks määrav. Taskukohasemate nutitelefonide võimekus igapäevaste toimingute tegemiseks on tänaseks jõudnud üsna samale tasemele lipulaevade omaga», ütles Ploomann ja märkis, et soetatakse ka tootjate iga-aastaseid lipulaevu, kuid nende telefonide suurem populaarsus saabub tavaliselt kuid hiljem, kui hind on kujunenud soodsamaks.

Nutitelefone müüdi 2018. aastal kokku ühe protsendi võrra rohkem kui ülemöödunud aastal ja keskmine nutitelefoni hind tõusis 36 euro võrra ehk 375 euroni.

Müügistatistikast selgus, et kõige populaarsemad kuud uue nutiseadme soetamiseks on august, kui valmistutakse algavaks kooliaastaks ja detsember, mil soetatakse seadmeid endale või lähedastele kingiks.

Tele2 müügidirektori Aare Uusjärve sõnul kulutati eelmisel aastal mobiiltelefonidele iga eestlase kohta pea sada eurot, mis on rohkem kui kunagi varem. «Majanduskasv on mobiilimüügis selgelt tunda, ka inimeste kindlustunne on võrdlemisi kõrge ning ostetud telefonid lähevad järjest kallimaks ja peenemaks,» kommenteeris Uusjärv.