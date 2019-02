Turvaekspert: Eesti julgeolekuasutused kasutavad Hiina tagauksega kaameraid

«Hiina tootjad Hikvision ja Dahua pakuvad soodsat masstoodangut, mille turvalisus on alati olnud nõrk koht, nüüd on avastatud ka tagauksed ja leidnud kinnitust Hikvisioni seos Hiina valitsusega,» valvetehnikat müüva Rapid Security juhataja Vallo Põldma.

Eestis teeb odav hind tema sõnul sellised tooted aga riigihangetel edukaks ja Hiina tagauksega kaameraid kasutavad nii meie julgeolekuasutused kui suured ettevõtted.

Mullu augustis keelas USA Hikvisioni ja Dahua toodete kasutamise riigiasutustes ning julgeoleku ja taristu seisukohalt olulistes kohtades. Dahua valvesüsteemides leiti ränk turvaviga juba 2017. aastal. Samal aastal avastati ka maailma suurima valveseadmete tootja Hikvisioni kaameratesse jäetud "tagauks". Hikvisioni omanike hulka kuulub Hiina riik ning ettevõte on tunnistanud Hiina valitsuse tugevat mõju nende ärile.

Põldma kinnitusel tähendab see tõsist sõnumit ka erakasutajale, kel riigisaladusi või tundlikku infot pole.

«Kui mõne aasta eest näitas Pealtnägija kuidas häkkerid saavad vabalt jälgida inimeste kodusid, oli seal tegemist just Dahua ja Hikvisioni süsteemidega,» rõhutas Põldma. «Hikvision toodab kaameraid ka teistele hankijatele enam kui 80 erineva kaubamärgi all.»

Eestis on turvaliste seiresüsteemide kasutamine isegi tundlikes riigiasutustes väga keeruline, kuna riigihangetes antakse suurim kaal üldjuhul hinnale.

«Ka odavaim kaamera võib näidata täitsa viisakat pilti, aga turvaline kaamera pole kunagi odavaim. Vähegi tundlikke objekte tuleks valvata seadmetega, mis kasutavad krüpteeringut, kaitsevad end püsivara muutmise eest ja lubavad iga kaamerat alati identifitseerida,» ütles ekspert.

Kolm aastat tagasi USA-s valminud valvekaamerate küberturvalisuse uuringus andsid eksperdid Hikvisionile tootjaist kõige madalama hinde. Dahua kaameratest avastati 2017. aastal ränk turvaviga, mis andis andis häkkeritele vähese vaevaga ligipääsu valvesüsteemi kasutajaandmetele ja paroolidele.

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on Hiinast pärit Hikvisioni ja Dahua kaameratega katnud olulised kohad Tallinna tänavaruumis, samuti jälgivad kaamerad näiteks Tallinna olulisemaid liiklussõlmi. Teede juures kasutatakse ka numbrituvastusega kaameraid, mis lubab süsteemil automaatselt logida teel sõitvate autode numbrid, kirjutab portaal Geenius.

G4S teatel on Eestis on kasutusel üle 1000 sellise salvestusseadme ja nad on teatanud kahest olukorrast, kus videosalvestisse oli sisse häkitud. Samas tarnivad nii G4S kui Hansavalve ja BK Eesti neid kaameraid Eesti politseile.

PPA infovarade vanemstaabiametnik Hannes Hansalu on Postimehele öelnud, et politsei- ja Piirivalveametil on erinevate ettevõtetega sõlmitud raamlepingud erinevate kaamerate soetamiseks.